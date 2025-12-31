Estilo de Vida
Rituales de Año Nuevo y su significado para empezar bien el año
Vestirse de ciertos colores, comer uvas o dar la vuelta a la cuadra con maletas son algunas de las tradiciones que cada 31 de diciembre buscan atraer prosperidad, amor y salud para el año que inicia.
Cada 31 de diciembre, millones de personas alrededor del mundo se unen para algo más que una fiesta: realizan rituales cargados de simbolismo, fe y buenos deseos.
Desde gestos sencillos hasta tradiciones profundamente arraigadas, estas prácticas buscan atraer prosperidad, amor y salud para el año que comienza (repase la información en el video adjunto).
En Buen Día repasamos el significado de estos rituales y la razón por la que, año tras año, siguen siendo parte esencial de la despedida del calendario.
