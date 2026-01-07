Riesgos legales y financieros de asumir una fianza

Comenzar el año con el nombre “limpio” implica más que pagar sus cuentas a tiempo; requiere precaución al asumir compromisos financieros de otros.

Muchas personas firman como fiadores por ayudar a familiares o amigos, sin considerar que esta responsabilidad puede generar serios problemas legales y económicos.

El abogado Benjamín Gutiérrez explica qué derechos tiene como fiador y qué pasos tomar antes de asumir esta obligación, para que usted inicie el año prevenido y con tranquilidad (ver video adjunto).

