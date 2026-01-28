Relaciones personales en el trabajo: límites, riesgos y responsabilidades

Cuando se habla de conflictos de interés en el ámbito laboral, muchas veces se piensa únicamente en romances o amistades. Sin embargo, el tema va mucho más allá. Los vínculos familiares o incluso financieros entre colaboradores también pueden influir en la toma de decisiones dentro de una empresa, aunque a simple vista parezcan inofensivos (ver video adjunto).

Para aclarar este tema, conversamos con el abogado experto en Derecho Laboral, Marco Durante, quien explica qué está permitido, qué no, y cómo las organizaciones pueden gestionar estas situaciones de forma transparente y responsable, protegiendo tanto a las personas trabajadoras como a la empresa.



