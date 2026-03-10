¿Refundir deudas realmente le conviene?

Estudios recientes indican que casi la mitad de los hogares costarricenses tiene algún tipo de deuda, y en muchos casos una misma familia mantiene varios compromisos financieros al mismo tiempo. Tarjetas de crédito, préstamos personales, financiamiento de electrodomésticos o créditos para vehículos forman parte de esa realidad que puede generar una fuerte presión en las finanzas del hogar.

Ante este panorama, muchas personas optan por la refundición de deudas, una alternativa que consiste en reunir varios créditos en uno solo para simplificar pagos y, en algunos casos, reducir la cuota mensual. Sin embargo, esta decisión no siempre resulta conveniente. Si no se analiza con cuidado, podría extender el plazo de pago o aumentar el monto total de intereses.

Para entender cuándo esta opción puede ayudarle a ordenar sus finanzas y cuándo podría convertirse en una trampa financiera, conversamos con el experto en finanzas Javier Angulo, quien nos explicó los puntos clave que usted debe tomar en cuenta antes de tomar una decisión (ver video adjunto).

