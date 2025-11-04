Estilo de Vida
Redefiniendo el éxito: ¿más logros o más bienestar?
La ‘coach’ Stephanie Campos nos invita a replantear el concepto de triunfo, priorizando el bienestar emocional y la construcción de una vida equilibrada y con propósito.
Más dinero, más tiempo, la relación ideal… Muchas veces asociamos el éxito con alcanzar metas externas; pero ¿qué pasa cuando las conseguimos y aún no nos sentimos plenos?
En una sociedad donde el ritmo acelerado y las comparaciones constantes parecen dictar lo que significa “triunfar”, detenerse a reflexionar es un acto valiente.
La coach Stephanie Campos nos invitó en Buen Día a redescubrir qué es realmente el éxito y cómo construir una vida con propósito, equilibrio y bienestar emocional (ver video adjunto).
