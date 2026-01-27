Reacciones que no entendemos: cómo aprender a responder mejor

¿A usted le ha pasado que reacciona con enojo, llanto o silencio y, después, se pregunta por qué actuó así? Estas situaciones son frecuentes en la casa, con la pareja, la familia o en el trabajo, y muchas veces vienen acompañadas de culpa o arrepentimiento.

En Buen Día queremos ayudarle a comprender qué hay detrás de esas reacciones emocionales y cómo aprender a responder de una manera más consciente. Para ello, la psicóloga Leidyn Aguilar nos invita a mirar hacia adentro y reconocer lo que ocurre antes de reaccionar (ver video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.