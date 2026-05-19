¿Quiere importar productos para emprender? Estos son los primeros pasos

Importar productos se ha convertido en una alternativa para generar ingresos y emprender. El crecimiento del comercio electrónico impulsa nuevas oportunidades para pequeños negocios.



Expertos recomiendan informarse antes de realizar una inversión inicial. La planificación reduce riesgos y evita problemas con trámites o costos inesperados.



Antes de iniciar, aconsejan analizar la demanda del producto, calcular gastos de envío, revisar impuestos y conocer requisitos aduaneros. También sugieren comenzar con inversiones pequeñas.



El margen de ganancia y los tiempos de entrega resultan claves para medir la rentabilidad del negocio.



En el video adjunto explicamos los primeros pasos para importar productos con mayor organización.

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