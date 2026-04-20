¿Quiénes pueden optar por el Régimen no Contributivo en Costa Rica?

En el país, el Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un subsidio económico dirigido a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad que no lograron cotizar lo suficiente para recibir pensión contributiva.

Actualmente, este programa beneficia a más de 100 mil personas en el país, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y población en condición de desamparo, según datos institucionales históricos de la CCSS y reportes del sistema de pensiones.

Entre los grupos que pueden acceder están:

​Personas mayores de 65 años.

Personas con discapacidad.

Personas en pobreza extrema.

﻿Este beneficio incluye un ingreso mensual, aguinaldo y acceso a servicios de salud mediante la CCSS.

En Buen Día le explicamos paso a paso quién puede solicitarlo y cómo iniciar el trámite.

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