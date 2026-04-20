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¿Quiénes pueden optar por el Régimen no Contributivo en Costa Rica?

Más de 100 mil personas en Costa Rica reciben este apoyo, un subsidio destinado a poblaciones vulnerables que no lograron cotizar para una pensión.

Por Teletica.com Redacción 20 de abril de 2026, 9:09 AM

En el país, el Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es un subsidio económico dirigido a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad que no lograron cotizar lo suficiente para recibir pensión contributiva.

Actualmente, este programa beneficia a más de 100 mil personas en el país, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad y población en condición de desamparo, según datos institucionales históricos de la CCSS y reportes del sistema de pensiones.

Entre los grupos que pueden acceder están:

  • ​Personas mayores de 65 años.
  • Personas con discapacidad.
  • Personas en pobreza extrema.

Este beneficio incluye un ingreso mensual, aguinaldo y acceso a servicios de salud mediante la CCSS.

En Buen Día le explicamos paso a paso quién puede solicitarlo y cómo iniciar el trámite.

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