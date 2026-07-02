¿Qué pueden embargarle y qué protege la ley? Una abogada responde

Los embargos forman parte de los mecanismos legales para garantizar el pago de una deuda. La legislación establece condiciones y límites para su aplicación.

Muchas personas tienen dudas sobre el alcance de esta medida. Las consultas más frecuentes incluyen el salario, las cuentas bancarias, las viviendas y los vehículos.

La abogada Michelle Allen explicó cuáles bienes pueden ser objeto de embargo y cuáles protecciones contempla la normativa vigente.

Conocer estas reglas permite comprender el proceso y ejercer los derechos que reconoce la ley.

En el video adjunto encontrará las respuestas a las principales consultas sobre este tema.

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