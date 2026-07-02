Estilo de Vida
¿Qué pueden embargarle y qué protege la ley? Una abogada responde
Los embargos forman parte de los mecanismos legales para garantizar el pago de una deuda.
Los embargos forman parte de los mecanismos legales para garantizar el pago de una deuda. La legislación establece condiciones y límites para su aplicación.
Muchas personas tienen dudas sobre el alcance de esta medida. Las consultas más frecuentes incluyen el salario, las cuentas bancarias, las viviendas y los vehículos.
La abogada Michelle Allen explicó cuáles bienes pueden ser objeto de embargo y cuáles protecciones contempla la normativa vigente.
Conocer estas reglas permite comprender el proceso y ejercer los derechos que reconoce la ley.
En el video adjunto encontrará las respuestas a las principales consultas sobre este tema.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.