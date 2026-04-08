¿Qué puede y qué no puede hacer en un condominio? Estos son sus derechos

Vivir en condominio implica reglas, pero también derechos. Muchas dudas surgen porque las personas creen que la administración puede prohibir decisiones dentro de su propiedad, cuando en realidad existe un marco legal claro en la Ley Reguladora de la Propiedad en Condominio n.º 7933, que les protege.

Por ejemplo, usted tiene derecho a usar su propiedad según el destino autorizado, sin interferencias indebidas, a participar y votar en la asamblea de condóminos sobre decisiones importantes y a recibir información sobre cuotas, gastos y administración del condominio (ver video adjunto).

La ley también establece que ningún propietario puede realizar acciones que afecten la seguridad o tranquilidad de los demás vecinos, por lo que muchas restricciones dependen del reglamento interno.

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