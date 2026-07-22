¿Qué pasará con sus decisiones médicas si usted no pudiera tomarlas?
El abogado Pedro Beirute explica cómo funciona en Costa Rica la normativa que protege la autonomía de las personas ante una eventual incapacidad para decidir sobre su atención médica.
Un accidente o una enfermedad pueden impedir que una persona tome decisiones sobre su tratamiento médico. Ante esta posibilidad, conocer las herramientas legales disponibles permite dejar clara la voluntad del paciente y reducir posibles conflictos familiares.
En Costa Rica existe una normativa que protege la autonomía de las personas y permite planificar decisiones relacionadas con la atención médica ante una eventual imposibilidad para expresar la propia voluntad.
En Buen Día, el abogado Pedro Beirute explicó cómo funciona este proceso y destacó la importancia de conversar con anticipación sobre las decisiones que cada persona desea tomar respecto a su atención médica.
Planificar estas decisiones permite comunicar la voluntad del paciente y brinda mayor claridad a sus seres queridos ante una situación inesperada.
En el video adjunto, Beirute explica los aspectos principales de esta normativa y las opciones disponibles para quienes desean dejar definidas sus decisiones con anticipación.
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