¿Qué pasará con sus decisiones médicas si usted no pudiera tomarlas?

Un accidente o una enfermedad pueden impedir que una persona tome decisiones sobre su tratamiento médico. Ante esta posibilidad, conocer las herramientas legales disponibles permite dejar clara la voluntad del paciente y reducir posibles conflictos familiares.

En Costa Rica existe una normativa que protege la autonomía de las personas y permite planificar decisiones relacionadas con la atención médica ante una eventual imposibilidad para expresar la propia voluntad.

En Buen Día, el abogado Pedro Beirute explicó cómo funciona este proceso y destacó la importancia de conversar con anticipación sobre las decisiones que cada persona desea tomar respecto a su atención médica.

Planificar estas decisiones permite comunicar la voluntad del paciente y brinda mayor claridad a sus seres queridos ante una situación inesperada.

En el video adjunto, Beirute explica los aspectos principales de esta normativa y las opciones disponibles para quienes desean dejar definidas sus decisiones con anticipación.

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