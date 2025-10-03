¿Qué implica otorgar un poder legal? Lo que debe saber antes de firmar

Confiar en otra persona al punto de autorizarla para vender sus bienes o administrar sus cuentas no es una decisión menor. Sin embargo, eso es justamente lo que ocurre cuando uno otorga un poder legal.

¿En qué situaciones es recomendable hacerlo? ¿Qué riesgos existen? (repase la información en el video que está en la portada).

La abogada Angie Portela, especialista en derecho civil, nos aclara en Buen Día el alcance de estos documentos, cuándo conviene otorgarlos y qué precauciones tomar para proteger su patrimonio. Una entrevista esencial para tomar decisiones informadas.



