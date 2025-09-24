¿Qué hacer si un vecino bloquea su entrada con el carro?

¿Le ha pasado que no puede salir de su casa porque un vecino dejó el carro atravesado? Aunque pueda parecer un asunto menor, el mal parqueo es un problema cotidiano en muchos barrios del país y una de las principales causas de conflicto entre vecinos.

En la entrevista que está en la portada, conversamos con la abogada Michelle Allen, quien explica cuáles son los límites legales en materia de convivencia y qué alternativas existen para enfrentar esta situación (vea el video adjunto en la portada).

