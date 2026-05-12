¿Qué hacer si un perro ataca al mío?

¿Qué ocurre si el perro de otra persona ataca a su mascota? Este tipo de situaciones pueden generar indignación, gastos veterinarios e incluso conflictos legales entre vecinos o propietarios.



Expertos recuerdan que los dueños de mascotas son responsables del comportamiento de sus animales y podrían responder por los daños ocasionados a otras personas o mascotas.



El uso adecuado de correas, bozales cuando sea necesario y la supervisión responsable ayudan a prevenir este tipo de incidentes.



En el video adjunto le explicamos cuáles son sus derechos y qué pasos debe seguir si enfrenta una situación como esta.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.