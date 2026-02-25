Qué crédito necesita su Pyme y cómo elegirlo sin equivocarse

Las pequeñas y medianas empresas representan más del 97% del parque empresarial costarricense y generan una parte fundamental del empleo formal. Son, sin duda, uno de los pilares de la economía nacional.

Pero emprender y consolidarse requiere financiamiento adecuado. ¿Qué opciones de crédito existen actualmente para las Pymes? ¿Cuáles se adaptan mejor a cada necesidad? (ver video adjunto en la portada).



Hoy en Buen Día, la asesora Adriana Madrigal le orienta sobre los distintos créditos disponibles y le ayuda a comprender cuál puede ser la mejor herramienta para transformar su idea en un negocio sólido y sostenible.

Si usted está emprendiendo o desea fortalecer su empresa, esta información puede marcar la diferencia.



