Pusimos a prueba los trucos virales más famosos: estos fueron los resultados

En redes sociales abundan trucos que prometen soluciones rápidas para casi cualquier problema. Desde consejos para limpiar hasta formas de ahorrar tiempo en la cocina, estas ideas circulan a gran velocidad y acumulan miles de interacciones. Pero, ¿realmente cumplen lo que dicen?

En la sección ¿Funcionan o son puro cuento?, el equipo de Buen Día puso a prueba algunos de los trucos virales más populares. El objetivo fue comprobar si estas recomendaciones son tan efectivas como parecen o si, en realidad, son solo una ilusión.

Para ello, seleccionamos varios métodos que miles de usuarios comparten a diario y los probamos uno por uno. Los resultados fueron variados: algunos trucos demostraron ser una pérdida de tiempo, mientras que otros sorprendieron por su utilidad real.

En el video que acompaña esta nota (disponible en la portada), podrá ver la demostración de cada truco, junto con la opinión de expertos que explican por qué ciertos métodos funcionan y otros no. Además, advierten sobre prácticas que pueden ser incluso riesgosas para su salud o seguridad.

