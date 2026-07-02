Proteja sus plantas de plagas y hongos durante la época lluviosa

La temporada de lluvias beneficia el crecimiento de las plantas, pero también aumenta el riesgo de plagas y enfermedades que afectan jardines y cultivos.

La humedad favorece la aparición de hongos. Además, impulsa la proliferación de insectos que debilitan hojas, tallos y brotes.

Entre las plagas más comunes destacan los pulgones, que atacan los brotes tiernos, y las cochinillas, que absorben la savia de las plantas. Los hongos representan una de las principales amenazas durante esta época del año.

Detectar los primeros signos de daño permite actuar de forma oportuna. Las medidas preventivas ayudan a mantener un jardín sano y con mejor desarrollo.

En el video adjunto encontrará recomendaciones para identificar estas plagas, conocer los tratamientos más efectivos y proteger sus plantas durante la temporada lluviosa.

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