Precios patrios: esto cuestan los trajes típicos y faroles en el Mercado Central

Faltan pocos días para el 15 de setiembre, y ya se respira el ambiente de fiesta en todo el país. Las calles se llenan de banderas, los tambores resuenan y los más pequeños se preparan con entusiasmo para los tradicionales desfiles.



Pero, ¿cuánto cuesta hoy en día vestir el fervor patrio?



Visitamos el Mercado Central de San José para averiguar los precios de banderas, trajes típicos, sandalias y faroles.

También conversamos con los comerciantes, quienes nos cuentan cómo se han preparado para esta temporada. Conozca las opciones para celebrar con identidad… y sin afectar tanto el bolsillo.



