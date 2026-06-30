¿Por qué vuelve la bacteria Helicobacter pylori? Estas son las principales causas

Helicobacter pylori es una de las bacterias más frecuentes del aparato digestivo. Se estima que entre un 60% y un 70% de la población ha estado expuesta a este microorganismo.

Muchas personas logran eliminarlo con tratamiento. Algunas presentan una reinfección o una persistencia de la bacteria.

Entre las principales causas se encuentran no completar el tratamiento indicado, la resistencia de la bacteria a los antibióticos y la falta de una prueba para confirmar su eliminación (ver video adjunto).

También aumentan el riesgo la convivencia con personas infectadas y las deficiencias en las medidas de higiene, como un lavado inadecuado de manos o una manipulación incorrecta de los alimentos.

En el video adjunto de Buen Día le explicamos cómo reconocer una posible reinfección, cuándo acudir al especialista y cuáles hábitos ayudan a reducir el riesgo.

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