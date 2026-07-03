¿Por qué una canción puede activar recuerdos de hace años?

¿Le ha pasado que escucha una canción después de muchos años y recuerda cada palabra? La ciencia ha demostrado que la música mantiene una estrecha relación con el cerebro.

Las melodías activan áreas relacionadas con la memoria, las emociones y el aprendizaje. Por esta razón, una canción puede evocar experiencias, personas y momentos específicos de la vida.

Especialistas señalan que la música es una herramienta útil para estimular la mente. También favorece la concentración y fortalece la memoria con el paso de los años.

Además, escuchar música de forma frecuente puede contribuir al bienestar emocional y al mantenimiento de funciones cognitivas importantes.

En la entrevista adjunta conocerá por qué una simple melodía puede convertirse en una aliada para mantener el cerebro activo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.