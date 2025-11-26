Playas ticas fuera del radar: destinos ideales para descansar sin multitudes

Costa Rica cuenta con aproximadamente 1.200 kilómetros de costa, un privilegio natural que muchos damos por sentado.

Aunque conocemos varias playas famosas, aún existen rincones poco explorados que guardan una belleza única y una tranquilidad difícil de encontrar en los destinos más concurridos.

En esta entrevista, Alejandro Trejos, del proyecto Qué Buen Lugar, comparte cinco playas maravillosas que ha descubierto en sus años de viaje por el país.

Son espacios que, según él, “esperan pacientemente” a que alguien les dé la oportunidad de brillar. Si usted busca un destino distinto para sus próximas vacaciones, estos tesoros escondidos podrían convertirse en su mejor hallazgo.



