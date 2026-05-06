Planes del INVU: cómo funcionan y qué necesita para iniciar uno

En Costa Rica, entre el 65% y el 70% de las casas son propias, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra refleja que el acceso a vivienda es posible para una parte de la población con planificación y herramientas adecuadas.



Entre las opciones disponibles están los planes del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), diseñados para facilitar el ahorro y el financiamiento habitacional sin recurrir inicialmente a créditos bancarios tradicionales.



Este sistema exige constancia en el ahorro, pero se mantiene como una alternativa para algunas familias que buscan adquirir vivienda.



En Buen Día le explicamos cómo iniciar, cuáles son los requisitos y si este modelo se ajusta a su situación.

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