Pensión por sucesión: la convivencia pesa más que los años de relación
El abogado Pedro Beirute explica a quién protege este derecho, cuáles son los requisitos legales y qué pruebas pueden ser determinantes ante la CCSS.
Una reciente resolución de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia dejó claro que, en materia de pensión por sucesión, no basta con una relación larga o estable. El caso, dado a conocer por La Nación, corresponde a una mujer que perdió el derecho a la pensión de su pareja fallecida tras 15 años de relación, al no poder demostrar convivencia bajo un mismo techo.
En Buen Día, el abogado don Pedro Beirute le explica a usted cómo funciona este derecho cuando no existió matrimonio, a quién protege la ley costarricense y por qué la convivencia comprobada es un requisito fundamental (ver video adjunto).
Además, se detallan los pasos para solicitar una pensión ante la CCSS y las pruebas que pueden marcar la diferencia entre una aprobación o un rechazo.
