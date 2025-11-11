"No somos una monedita de oro": cómo vivir sin depender de la aprobación ajena

La frase popularizada por Cuco Sánchez encierra una verdad que trasciende generaciones: no es posible agradar a todo el mundo. Un sondeo realizado por el programa Buen Día evidenció que muchos costarricenses sienten presión por encajar o recibir aprobación, aun cuando esto implique dejar de lado aspectos de su autenticidad.

La psicóloga Leidyn Aguilar conversó con el programa sobre cómo aprender a convivir con el hecho de que no siempre seremos del agrado de los demás, y cómo esto puede ser un paso clave hacia el bienestar emocional.



Aceptar nuestra individualidad y dejar de buscar la aprobación constante puede ser una de las decisiones más liberadoras de la vida.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.