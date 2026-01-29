Niños superdotados: cómo reconocer las señales desde temprana edad

Hablar de niños superdotados implica referirse a menores con habilidades innatas y un desarrollo cognitivo superior al promedio, una condición que no siempre resulta fácil de identificar a simple vista. En muchos casos, estas capacidades pasan desapercibidas o se confunden con rasgos de personalidad, lo que retrasa un acompañamiento adecuado.

Reconocer la superdotación desde edades tempranas es clave para cuidar el bienestar emocional de estos niños y potenciar sus talentos de forma equilibrada, tanto en el entorno familiar como en el académico. Por esta razón es que hoy en Buen Día abordamos el tema con la psicóloga educativa Sandra Villalobos, quien explica por qué padres, madres y abuelos deben estar atentos a ciertas señales y cómo acompañar a estos menores de manera adecuada, respetando sus necesidades emocionales y su ritmo de desarrollo.

