Navidad en paz: cómo acordar horarios y visitas en familias reconstituidas

En esta época, cada hogar desea vivir las fiestas con tranquilidad y organización. Sin embargo, cuando se trata de familias reconstituidas —con hijos de relaciones anteriores, acuerdos de visitas o responsabilidades compartidas— surgen dudas inevitables.

¿Quién define los horarios?, ¿qué sucede si no hay consenso?, ¿qué derechos tienen los menores? Y ¿qué límites deben respetar los adultos? (ver video adjunto).



Para ofrecer claridad, conversamos con el abogado Armando Angulo, quien nos guía sobre lo que establece la ley en Costa Rica respecto a deberes y derechos de padres e hijos. El objetivo es simple pero valioso: que el mejor regalo en estas fechas sea una convivencia sana, respetuosa y organizada.



