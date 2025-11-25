Navidad en fotos: los secretos de una profesional para lograr imágenes inolvidables
La fotógrafa María José Morales explica cómo seleccionar colores, ambientes y elementos que transforman una sesión navideña en un recuerdo para toda la vida.
Las imágenes navideñas despiertan emociones y, año tras año, muchas familias costarricenses buscan inmortalizar la temporada con una sesión especial. Pero surge la duda: ¿qué estilo elegir?
Desde ambientes fríos inspirados en la nieve hasta la calidez de los tonos dorados y rojos, las posibilidades son tantas como gustos existen. Para ayudarle a decidir, hoy nos visitó María José Morales, fotógrafa especializada en retratar instantes únicos (ver video adjunto en la portada).
Morales comparte ideas, combinaciones de color y claves para lograr fotos naturales y memorables. Una guía perfecta para que sus imágenes navideñas se conviertan en tradición.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.