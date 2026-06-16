Municipalidad de San José refuerza sanciones por disposición ilegal de residuos

La disposición ilegal de residuos en calles, lotes baldíos y espacios no autorizados puede derivar en sanciones económicas para los responsables.

La Municipalidad de San José reforzó las acciones de vigilancia y control para combatir estas prácticas en distintos sectores del cantón.

Las autoridades advierten que el manejo inadecuado de los desechos favorece la aparición de plagas, obstruye los sistemas de drenaje y aumenta el riesgo de inundaciones durante la época lluviosa.

Los ciudadanos también pueden reportar este tipo de conductas cuando afecten a su comunidad.

En el video adjunto de Buen Día conocerá cuáles son las sanciones vigentes, los mecanismos de denuncia y las acciones implementadas para enfrentar esta problemática.

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