“Mochilas de amor”: un pequeño gesto que transforma vidas en Costa Rica

Carolina Olivares y Catalina Hernández cuentan cómo nació y creció este proyecto.

Por Teletica.com Redacción 17 de noviembre de 2025, 9:17 AM

En momentos donde la distancia pareció separarnos, un gesto sencillo se convirtió en una red inmensa de solidaridad. “Mochilas de amor” nació en plena pandemia, cuando los abrazos se volvieron escasos y las fiestas quedaron en pausa. 

Sin embargo, para sus creadoras, Carolina Olivares y Catalina Hernández, aquel contexto difícil fue el impulso para llenar bolsitos con alegría y enviarlos a donde más se necesitaban (ver video adjunto).

Estas mochilas han viajado de San José a Limón y Puntarenas, llevando esperanza, ilusión y oportunidades a cientos de niños. En Buen Día, ambas nos cuentan cómo este proyecto creció desde el corazón y se transformó en un recordatorio de que un pequeño detalle puede iluminar la vida de una familia entera.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

