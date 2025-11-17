“Mochilas de amor”: un pequeño gesto que transforma vidas en Costa Rica
Carolina Olivares y Catalina Hernández cuentan cómo nació y creció este proyecto.
En momentos donde la distancia pareció separarnos, un gesto sencillo se convirtió en una red inmensa de solidaridad. “Mochilas de amor” nació en plena pandemia, cuando los abrazos se volvieron escasos y las fiestas quedaron en pausa.
Sin embargo, para sus creadoras, Carolina Olivares y Catalina Hernández, aquel contexto difícil fue el impulso para llenar bolsitos con alegría y enviarlos a donde más se necesitaban (ver video adjunto).
Estas mochilas han viajado de San José a Limón y Puntarenas, llevando esperanza, ilusión y oportunidades a cientos de niños. En Buen Día, ambas nos cuentan cómo este proyecto creció desde el corazón y se transformó en un recordatorio de que un pequeño detalle puede iluminar la vida de una familia entera.
