Mimetismo: la sorprendente estrategia de supervivencia animal
Algunas especies logran confundirse con hojas, ramas y flores para sobrevivir.
Los bosques de Costa Rica albergan especies capaces de pasar desapercibidas gracias al mimetismo. Esta adaptación les permite parecerse a hojas, ramas, cortezas, flores e incluso a otros organismos.
La estrategia cumple funciones esenciales para la supervivencia. Algunos animales evitan a los depredadores. Otros logran acercarse a sus presas sin ser detectados.
El mimetismo figura entre las adaptaciones más sorprendentes del reino animal. Insectos, reptiles y anfibios aprovechan esta capacidad para integrarse a su entorno.
Entre los ejemplos más llamativos destacan los insectos hoja, que imitan colores y nervaduras. También sobresalen los insectos palo, cuya apariencia recuerda pequeñas ramas. Algunas ranitas logran confundirse con la vegetación del bosque.
En el video adjunto descubrimos a estos expertos del camuflaje y explicamos cómo utilizan el mimetismo para sobrevivir en la naturaleza.
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