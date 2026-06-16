Mimetismo: la sorprendente estrategia de supervivencia animal

Los bosques de Costa Rica albergan especies capaces de pasar desapercibidas gracias al mimetismo. Esta adaptación les permite parecerse a hojas, ramas, cortezas, flores e incluso a otros organismos.

La estrategia cumple funciones esenciales para la supervivencia. Algunos animales evitan a los depredadores. Otros logran acercarse a sus presas sin ser detectados.

El mimetismo figura entre las adaptaciones más sorprendentes del reino animal. Insectos, reptiles y anfibios aprovechan esta capacidad para integrarse a su entorno.

Entre los ejemplos más llamativos destacan los insectos hoja, que imitan colores y nervaduras. También sobresalen los insectos palo, cuya apariencia recuerda pequeñas ramas. Algunas ranitas logran confundirse con la vegetación del bosque.

En el video adjunto descubrimos a estos expertos del camuflaje y explicamos cómo utilizan el mimetismo para sobrevivir en la naturaleza.

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