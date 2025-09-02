Microondas: errores comunes que pueden afectar su comida y su salud

Muchas veces usamos el microondas de forma automática, sin saber si realmente estamos aprovechando todo su potencial o cometiendo errores que pueden afectar la calidad de nuestros alimentos e incluso nuestra salud.

¿Se puede cocinar desde cero en el microondas? ¿Es recomendable hervir agua o descongelar carne en él? Estas son solo algunas de las dudas que responderemos en la entrevista de hoy (ver video adjunto en la portada).

En Buen Día, conversamos con un experto para conocer los mitos y verdades sobre el uso correcto del microondas.

