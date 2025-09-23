Mezclar productos de limpieza: lo que nunca debe hacer en casa

¿Está mezclando correctamente los productos de limpieza? Muchas personas, con la intención de desinfectar mejor, combinan productos sin conocer los riesgos. Por ejemplo, mezclar cloro con vinagre o con agua oxigenada puede ser extremadamente peligroso y liberar gases tóxicos.



La experta Yessenia González, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), explica claramente qué combinaciones se deben evitar y cuáles son seguras. Con esta información, usted puede proteger su salud y la de su familia mientras mantiene su hogar limpio (repase la información en el video adjunto).



