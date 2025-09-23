EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Mezclar productos de limpieza: lo que nunca debe hacer en casa

Combinar productos químicos sin conocer sus efectos puede ser muy peligroso. La experta Yessenia González explica cuáles mezclas evitar y cómo limpiar de forma segura.

Por Teletica.com Redacción |23 de septiembre de 2025, 9:33 AM

¿Está mezclando correctamente los productos de limpieza? Muchas personas, con la intención de desinfectar mejor, combinan productos sin conocer los riesgos. Por ejemplo, mezclar cloro con vinagre o con agua oxigenada puede ser extremadamente peligroso y liberar gases tóxicos.

La experta Yessenia González, del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), explica claramente qué combinaciones se deben evitar y cuáles son seguras. Con esta información, usted puede proteger su salud y la de su familia mientras mantiene su hogar limpio (repase la información en el video adjunto). 

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas