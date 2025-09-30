Memes en el trabajo: cómo las bromas en redes sociales pueden costarle el empleo

Si ha compartido en redes sociales memes que hacen alusión a su jefe o al ambiente laboral, es importante que lo piense dos veces. Aunque parezcan bromas sin mayor consecuencia, este tipo de publicaciones, si se hacen de forma repetitiva, podrían considerarse una falta grave.

En Buen Día conversamos con el abogado Marco Durante, especialista en Derecho Laboral, quien nos explicó qué conductas pueden justificar un despido y por qué lo que se dice —incluso fuera del trabajo— puede tener implicaciones legales en el empleo (ver video adjunto).



