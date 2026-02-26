Medio metro de sabor: la empanada que es orgullo de un pueblo

Medio metro… ¿cómo lo calcularía usted? Tal vez lo mida con sus manos o imagine la regla de la escuela. Ahora piense en una empanada de ese tamaño. Sí, medio metro de puro sabor.

En Buen Día le llevamos a conocer la que es considerada la empanada más grande de Costa Rica, una delicia que no solo sorprende por su tamaño, sino también por su tradición y arraigo en la comunidad (ver video adjunto).

Ítalo Marenco nos guía en este recorrido para descubrir el lugar y el pueblo donde esta receta se ha convertido en orgullo local. Una historia que combina gastronomía, identidad y el ingenio costarricense en cada bocado.



