Más allá del perezoso: los animales más encantadores de Costa Rica que quizás no conoce

Costa Rica cuenta con una gran variedad de especies que sorprenden por su belleza y comportamiento. El perezoso suele ser uno de los animales más admirados, pero no es el único que destaca por su encanto.

Los bosques nacionales también son hogar del mono tití, el colibrí coqueto, la danta bebé y el serafín. Cada uno tiene características únicas que los convierten en parte importante de la biodiversidad del país.

Además de su apariencia llamativa, estas especies cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas. Su protección permite conservar el equilibrio natural y preservar la riqueza de la fauna costarricense.

Conozca más sobre estos animales y los esfuerzos para cuidarlos en el video adjunto.

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