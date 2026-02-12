Más allá de las personas tóxicas: cómo construir relaciones saludables

En los últimos años, se ha popularizado el término “personas tóxicas”. Pero, ¿se ha preguntado usted si etiquetar realmente ayuda a comprender lo que ocurre en sus relaciones?

Más que centrarse en la persona, los especialistas invitan a analizar los comportamientos y las dinámicas que pueden fortalecer o desgastar los vínculos. Patrones de comunicación, límites poco claros o expectativas no expresadas suelen estar en el centro de muchos conflictos (ver video adjunto en la portada).

En esta entrevista de Buen Día, la psicóloga Emilia Malavassi propuso mirar el tema desde una perspectiva distinta: dejar de lado las etiquetas y enfocarse en construir relaciones más conscientes, saludables y equilibradas.



