¿Mamá tiene hijos favoritos? Le explicamos cómo entender esta relación

Todas las madres tienen virtudes, aciertos y errores; y a veces los hijos perciben favoritismos o comportamientos distintos.



La psicóloga Paola Vargas nos acompañó para conversar sobre cómo entender la relación con la mamá y cómo aceptar sus decisiones, recordando que detrás de cada acción hay una persona con emociones y experiencias propias (ver video adjunto).

