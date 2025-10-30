EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

¿Mamá tiene hijos favoritos? Le explicamos cómo entender esta relación

La psicóloga Paola Vargas nos guía para reconocer que detrás de cada acción hay emociones y experiencias propias.

Por Teletica.com Redacción 30 de octubre de 2025, 9:35 AM

Todas las madres tienen virtudes, aciertos y errores; y a veces los hijos perciben favoritismos o comportamientos distintos.

La psicóloga Paola Vargas nos acompañó para conversar sobre cómo entender la relación con la mamá y cómo aceptar sus decisiones, recordando que detrás de cada acción hay una persona con emociones y experiencias propias (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas