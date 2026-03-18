¿Maltrato o negligencia en servicios públicos? Así puede denunciar

Las historias de inconformidad en los centros médicos y en otras instituciones públicas no son aisladas. Retrasos, mala comunicación o trato inadecuado forman parte de las experiencias que muchos usuarios enfrentan, sin tener claro cómo actuar.

Sin embargo, usted no está desprotegido. Solo en 2025, más de 29 mil personas acudieron a la Defensoría de los Habitantes en busca de orientación y respuestas. Esto evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la importancia de conocer sus derechos (ver video adjunto en la portada).

En esta entrevista de Buen Día, especialistas explican cuáles son las principales quejas en el sistema de salud y, más importante aún, qué puede hacer usted para denunciar y exigir una atención digna.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.