Los mejores destinos para disfrutar diciembre con bajo presupuesto

Aunque diciembre parece lejano, este es el momento ideal para planificar las vacaciones y asegurar precios más bajos. Reservar con anticipación puede marcar la diferencia en el presupuesto y garantizar mejores opciones de hospedaje y transporte (repase la información completa en el video adjunto).



En la entrevista que aparece en la portada, el asesor de viajes Enrique Rivas comparte una lista de destinos accesibles para diferentes presupuestos. Entre ellos, un recorrido por la zona de Tilarán y el majestuoso Lago Arenal, así como viajes internacionales a lugares como Ciudad de México, que ofrece historia, cultura y buena gastronomía.



Rivas destacó la importancia de reservar con anticipación para obtener mejores tarifas en hospedaje y transporte, además de planificar actividades según el presupuesto disponible.



