Los errores que dañan su historial crediticio y cómo corregirlos

El historial crediticio influye en la aprobación de préstamos, tarjetas de crédito y financiamientos. Un registro con atrasos puede reducir las oportunidades financieras.

Especialistas en finanzas personales recomiendan revisar periódicamente la situación crediticia y corregir cualquier inconveniente pendiente.

Algunas acciones pueden favorecer la recuperación del perfil financiero:

Solicitar un reporte del historial crediticio.

Pagar las cuotas pendientes.

Negociar arreglos de pago ante deudas vencidas.

Evitar nuevas obligaciones financieras durante el proceso de recuperación.

La mejora del historial crediticio requiere constancia. Cada pago puntual fortalece la reputación financiera.

En el video adjunto explicamos los errores más frecuentes que afectan el historial crediticio y las medidas para ordenar las finanzas.

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