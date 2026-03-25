Lo que todo inquilino debe saber antes de alquilar en Costa Rica

En Costa Rica, el alquiler de vivienda está regulado por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que protege los derechos de los inquilinos.

Si usted alquila vivienda, tome en cuenta estas recomendaciones clave:

​El contrato de alquiler de vivienda tiene un plazo mínimo legal de tres años.

Sus derechos como inquilino no pueden renunciarse, aunque el contrato diga lo contrario.

El monto del alquiler inicial se puede negociar entre ambas partes.

El propietario debe entregar la vivienda en condiciones adecuadas de uso.

Los aumentos de alquiler deben estar acordados previamente en el contrato.

Conocer estas reglas puede ayudarle a evitar conflictos y tomar mejores decisiones antes y durante su alquiler. Repase la información completa en el video que aparece en la portada de este artículo.



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