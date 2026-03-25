Estilo de Vida
Lo que todo inquilino debe saber antes de alquilar en Costa Rica
La legislación costarricense establece reglas claras para proteger a quienes alquilan vivienda, desde plazos mínimos hasta condiciones del inmueble y aumentos de renta.
En Costa Rica, el alquiler de vivienda está regulado por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que protege los derechos de los inquilinos.
Si usted alquila vivienda, tome en cuenta estas recomendaciones clave:
- El contrato de alquiler de vivienda tiene un plazo mínimo legal de tres años.
- Sus derechos como inquilino no pueden renunciarse, aunque el contrato diga lo contrario.
- El monto del alquiler inicial se puede negociar entre ambas partes.
- El propietario debe entregar la vivienda en condiciones adecuadas de uso.
- Los aumentos de alquiler deben estar acordados previamente en el contrato.
Conocer estas reglas puede ayudarle a evitar conflictos y tomar mejores decisiones antes y durante su alquiler. Repase la información completa en el video que aparece en la portada de este artículo.
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