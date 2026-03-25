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Lo que todo inquilino debe saber antes de alquilar en Costa Rica

La legislación costarricense establece reglas claras para proteger a quienes alquilan vivienda, desde plazos mínimos hasta condiciones del inmueble y aumentos de renta.

Por Teletica.com Redacción 25 de marzo de 2026, 9:22 AM

En Costa Rica, el alquiler de vivienda está regulado por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que protege los derechos de los inquilinos.

Si usted alquila vivienda, tome en cuenta estas recomendaciones clave:

  • ​El contrato de alquiler de vivienda tiene un plazo mínimo legal de tres años.
  • Sus derechos como inquilino no pueden renunciarse, aunque el contrato diga lo contrario.
  • El monto del alquiler inicial se puede negociar entre ambas partes.
  • El propietario debe entregar la vivienda en condiciones adecuadas de uso.
  • Los aumentos de alquiler deben estar acordados previamente en el contrato.

Conocer estas reglas puede ayudarle a evitar conflictos y tomar mejores decisiones antes y durante su alquiler. Repase la información completa en el video que aparece en la portada de este artículo.

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