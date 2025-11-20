Estilo de Vida
Lo que realmente nos enamora: la atracción más allá del físico
La psicóloga Paola Vargas explica, además, cuáles son las señales que nos pueden hacer perder el interés.
Recientemente, la revista The Vou publicó la lista de los 50 hombres más guapos. Sin duda, el físico y ciertos rasgos llaman nuestra atención, pero la realidad va mucho más allá.
¿Qué nos enamora realmente y qué nos hace perder interés? (ver video adjunto).
Descubra, junto a la psicóloga Paola Vargas, los factores que influyen en la atracción más allá de la apariencia.
