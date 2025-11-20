EN VIVO
Lo que realmente nos enamora: la atracción más allá del físico

La psicóloga Paola Vargas explica, además, cuáles son las señales que nos pueden hacer perder el interés.

Por Mariana Valladares 20 de noviembre de 2025, 9:20 AM

Recientemente, la revista The Vou publicó la lista de los 50 hombres más guapos. Sin duda, el físico y ciertos rasgos llaman nuestra atención, pero la realidad va mucho más allá.

¿Qué nos enamora realmente y qué nos hace perder interés? (ver video adjunto).

Descubra, junto a la psicóloga Paola Vargas, los factores que influyen en la atracción más allá de la apariencia.

