Lo que realmente nos enamora: la atracción más allá del físico

Recientemente, la revista The Vou publicó la lista de los 50 hombres más guapos. Sin duda, el físico y ciertos rasgos llaman nuestra atención, pero la realidad va mucho más allá.



¿Qué nos enamora realmente y qué nos hace perder interés? (ver video adjunto).



Descubra, junto a la psicóloga Paola Vargas, los factores que influyen en la atracción más allá de la apariencia.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.