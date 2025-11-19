Lo que nadie le dice: guía práctica para mamás primerizas

Ser mamá primeriza es uno de los capítulos más intensos, emocionantes y a la vez retadores de la vida. Cuando un bebé llega a casa, surgen preguntas todos los días: ¿estará comiendo bien?, ¿duerme suficiente?, ¿es normal lo que estoy viendo?, ¿qué hago ahora?



Para ayudarle a despejar esas inquietudes comunes, recibimos en Buen Día a la enfermera obstetra Michelle Méndez, quien comparte consejos claros, prácticos y basados en experiencia clínica (ver video adjunto).



Su guía está pensada para brindarle confianza, acompañamiento y tranquilidad en esta nueva etapa, donde cada día trae un aprendizaje y cada logro merece celebrarse.



