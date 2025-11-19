EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Lo que nadie le dice: guía práctica para mamás primerizas

La enfermera obstetra Michelle Méndez comparte consejos prácticos para cuidar al bebé y sentirse segura en esta nueva etapa.

Por Teletica.com Redacción 19 de noviembre de 2025, 9:28 AM

Ser mamá primeriza es uno de los capítulos más intensos, emocionantes y a la vez retadores de la vida. Cuando un bebé llega a casa, surgen preguntas todos los días: ¿estará comiendo bien?, ¿duerme suficiente?, ¿es normal lo que estoy viendo?, ¿qué hago ahora?

Para ayudarle a despejar esas inquietudes comunes, recibimos en Buen Día a la enfermera obstetra Michelle Méndez, quien comparte consejos claros, prácticos y basados en experiencia clínica (ver video adjunto).

Su guía está pensada para brindarle confianza, acompañamiento y tranquilidad en esta nueva etapa, donde cada día trae un aprendizaje y cada logro merece celebrarse.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas