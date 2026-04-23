Lo que debe saber antes de trabajar por servicios profesionales en Costa Rica

En Costa Rica, más de 540 mil personas trabajan de forma independiente, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta modalidad ha crecido en los últimos años, especialmente en el ámbito de los servicios profesionales.



Sin embargo, persisten dudas sobre los derechos y responsabilidades de quienes laboran bajo esta figura, ya que no se trata de una relación laboral tradicional.



En estos casos, es necesario considerar que:

​Debe existir un contrato de servicios profesionales claramente definido.

La persona trabajadora independiente debe inscribirse ante el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El pago de cargas sociales corresponde, por lo general, al profesional independiente.

Cuando existen condiciones como horario fijo, supervisión directa permanente o dependencia económica exclusiva, podría tratarse de una relación laboral encubierta. En ese caso, la persona puede acudir al Ministerio de Trabajo para presentar un reclamo.



En el video adjunto ampliamos cómo identificar posibles irregularidades y qué acciones tomar si considera que sus derechos no están siendo respetados.



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