Lo que debe saber antes de importar perfumes, ropa y productos de cuidado personal

Cada vez más personas buscan generar ingresos extra o iniciar un negocio mediante la importación de productos. Perfumes, ropa y artículos de cuidado personal figuran entre las opciones más demandadas.



Antes de invertir, es necesario conocer aspectos básicos para importar con mayor seguridad. También resulta clave evitar pérdidas y cumplir con requisitos legales.



Entre los puntos que deben evaluarse destacan la identificación del público objetivo, los costos de importación y envío, la verificación de proveedores y el cálculo del margen de ganancia.



Especialistas recomiendan comenzar con cantidades pequeñas, analizar el mercado y evitar compras sin planificación.



En el video adjunto explicamos qué factores debe considerar antes de invertir y cómo emprender con una estrategia más sólida.



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