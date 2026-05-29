“Ley del hielo”: Hablamos sobre las consecuencias de este silencio prolongado

“La ley del hielo” aparece como una conducta frecuente en relaciones personales. Esta práctica consiste en dejar de hablarle a otra persona como forma de castigo.



Especialistas en salud emocional advierten sobre las consecuencias de esta conducta. El silencio prolongado puede generar ansiedad, frustración y distancia emocional.



Los expertos señalan que muchas personas recurren a esta práctica para evitar conflictos. La falta de comunicación clara agrava los problemas dentro de la relación.



Expresar emociones, establecer límites sanos y mantener el diálogo favorecen relaciones más saludables.



En el video adjunto explicamos qué hay detrás de “la ley del hielo” y cómo enfrentar estos conflictos de forma adecuada.



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