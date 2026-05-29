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“Ley del hielo”: Hablamos sobre las consecuencias de este silencio prolongado

El silencio utilizado como castigo dentro de una relación puede provocar ansiedad, frustración y distanciamiento emocional.

Por Teletica.com Redacción 29 de mayo de 2026, 9:18 AM

“La ley del hielo” aparece como una conducta frecuente en relaciones personales. Esta práctica consiste en dejar de hablarle a otra persona como forma de castigo.

Especialistas en salud emocional advierten sobre las consecuencias de esta conducta. El silencio prolongado puede generar ansiedad, frustración y distancia emocional.

Los expertos señalan que muchas personas recurren a esta práctica para evitar conflictos. La falta de comunicación clara agrava los problemas dentro de la relación.

Expresar emociones, establecer límites sanos y mantener el diálogo favorecen relaciones más saludables.

En el video adjunto explicamos qué hay detrás de “la ley del hielo” y cómo enfrentar estos conflictos de forma adecuada.

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