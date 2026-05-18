Legítima defensa: ¿qué dice la ley en Costa Rica?

¿Hasta dónde puede defenderse una persona durante un ataque? La legítima defensa existe en Costa Rica y forma parte de la legislación penal. Su aplicación exige requisitos específicos.



Expertos en Derecho indican que no toda reacción ante una agresión califica como legítima defensa. La ley evalúa elementos como el peligro real, la proporcionalidad y la necesidad de actuar.



Especialistas recuerdan que cada caso recibe un análisis individual. Una reacción impulsiva puede derivar en consecuencias legales.



En Buen Día explicamos cómo funciona este concepto y cuáles aspectos considera la legislación costarricense (ver video adjunto).

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