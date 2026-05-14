¿Le pusieron una multa injusta? Así puede apelar correctamente
Errores en la identificación, problemas de señalización o inconsistencias en el procedimiento pueden ser motivos para apelar una multa de tránsito.
Recibir una multa de tránsito no siempre significa que la sanción sea correcta. En Costa Rica, las personas tienen derecho a apelar cuando consideran que existió un error en el proceso o en la aplicación de la infracción.
Algunas apelaciones están relacionadas con fallos en la identificación del conductor, señalización deficiente o inconsistencias en el procedimiento realizado por las autoridades.
Especialistas recuerdan que no todas las multas pueden revocarse, por lo que es clave presentar argumentos sólidos y evidencia que respalde el reclamo.
En el video adjunto le explicamos paso a paso cómo apelar una multa de tránsito y qué aspectos debe tomar en cuenta antes de iniciar el proceso.
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