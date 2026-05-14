¿Le pusieron una multa injusta? Así puede apelar correctamente

Recibir una multa de tránsito no siempre significa que la sanción sea correcta. En Costa Rica, las personas tienen derecho a apelar cuando consideran que existió un error en el proceso o en la aplicación de la infracción.

Algunas apelaciones están relacionadas con fallos en la identificación del conductor, señalización deficiente o inconsistencias en el procedimiento realizado por las autoridades.

Especialistas recuerdan que no todas las multas pueden revocarse, por lo que es clave presentar argumentos sólidos y evidencia que respalde el reclamo.

En el video adjunto le explicamos paso a paso cómo apelar una multa de tránsito y qué aspectos debe tomar en cuenta antes de iniciar el proceso.

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