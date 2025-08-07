¿Le negaron la visa de Estados Unidos? Así puede volver a intentarlo paso a paso

Muchos costarricenses sueñan con conocer destinos como Nueva York, Miami o Los Ángeles. Sin embargo, el proceso para obtener la visa estadounidense puede generar dudas e incluso temor, especialmente si ya ha recibido una negativa.



En Buen Día, le ofrecemos una guía clara y detallada para que comprenda cómo funciona el proceso de solicitud de visa, qué debe preparar y cómo presentarse de la mejor manera posible (ver video adjunto en la portada).



Con una buena actitud y los documentos correctos, usted también puede planear su próximo viaje sin contratiempos. Le explicamos los pasos clave, las recomendaciones de expertos y los errores más comunes que debe evitar.

