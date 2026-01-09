Las potrancas mellizas que hicieron historia cumplen un año

¿Recuerda el histórico nacimiento de las potrancas mellizas en Heredia? Un caso extraordinario que captó la atención de expertos y amantes de los animales vuelve a ser noticia: este domingo cumplen un año de vida, sanas, fuertes y desafiando todo pronóstico científico.

En Buen Día, usted conocerá cómo ha sido su desarrollo, por qué este nacimiento sigue siendo considerado excepcional y qué dicen hoy los especialistas sobre un fenómeno que continúa sorprendiendo a la ciencia veterinaria en Costa Rica y más allá (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

